Canottaggio, Meeting Interregionale di Gavirate: oltre 1.100 iscritti

Gavirate, in provincia di Varese, si prepara ad ospitare il Meeting Interregionale Nord, un evento centrale anche per la stagione azzurra dal momento che per il settore Under 19 rappresenta il crocevia di qualificazione per la prima manifestazione internazionale con in gara la Nazionale di categoria, gli Europei, a Kruszwica, in Polonia, il 24 e 25 maggio. Sono 97 le società in gara sabato 5 e domenica 6 aprile, con poco meno di 700 equipaggi in gara - 691 per l'esattezza - e 1122 atleti fisici pronti a darsi battaglia. Gioca in casa e mette in acqua grandi numeri la Canottieri Gavirate, che schiera la bellezza di 88 atleti, primeggiando in questa graduatoria sui 57 della SC Varese ed i 44 della SC Amici del Fiume. Raggiungono quota 30 invece AC Monate (38), CUS Pavia (34), SC Firenze e CC Saturnia (33), SC Lario e Rowing Club Genovese (30). Il sodalizio remiero padrone di casa naturalmente spicca anche per il totale di equipaggi iscritti alla regata, 47, davanti sempre alla vicina SC Varese che ne schiera 30, mentre sono 21 quelli iscritti da SC Lario e CC Saturnia, 20 invece per la SC Armida. Rappresentata la quasi totalità delle regioni: oltre che dalla Lombardia naturalmente, al Meeting Interregionale di Gavirate sono presenti società da Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Puglia e Sicilia.