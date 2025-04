Brignone: "Mi manca moltissimo la mia montagna"

"In questo momento mi manca moltissimo la mia montagna, perché sono qui ma purtroppo non posso fare tutte le attività legate a quello che mi piace". Così Federica Brignone, dialogando in video collegamento con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, durante l'evento 'Spazio montagna' di Fdi a La Thuile (Aosta). "Ovviamente - ha detto - io nella mia carriera sportiva, ma nella mia carriera personale, ho mandato avanti della campagne sull'ambiente, sulla montagna, sulla protezione della natura e del nostro pianeta, per cui ci sono molto affezionata e conosco bene l'argomento. E niente in realtà non mi sono preparata, volevo salutarvi".