Bregantim (Prometeon): "Creare pneumatico per Dakar sfida dura"

"Per noi è fondamentale e motivo d'orgoglio lavorare con Martin Macik. Noi abbiamo iniziato a lavorare con lui a febbraio dell'anno scorso e grazie ai risultati che siamo riusciti a ottenere lui si è convinto che la nostra gomma, oggi, è la migliore gomma per lui per poter competere e vincere di nuovo la Dakar" ha dichiarato Alexandre Bregantim, chief technology officer di Prometeon, a margine della presentazione della collaborazione tra Prometeon Tyre Group e MM Technology per la prossima Dakar 2025, con il campione 2024 della categoria truck Martin Macík Jr. "Credo che la sfida principale sia stato il tempo. Quando siamo partiti pensavo ci si sarebbero serviti almeno due anni per capire bene tutta la parte tecnica, e invece il nostro target era arrivare a questa Dakar. Abbiamo lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma la sfida tecnica maggiore è stata creare uno pneumatico che non generi troppo calore, ma che sia molto resistente. Le condizioni del terreno sono molto dure, c'è tanto impatto, quindi trovare questo bilanciamento tra generazione di calore e resistenza della gomma è fondamentale" ha concluso Bregantim.