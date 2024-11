BOXE: TYSON PRENDE A SCHIAFFI PAUL A CERIMONIA PESO, NESSUNA AMICIZIA TRA NOI

L'attesa sfida tra l'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson, 58 anni, e il molto più giovane YouTuber diventato pugile Jake Paul, è già iniziata prima ancora di salire sul ring. "Penso che siano fan di Mike Tyson", ha detto Paul, cercando di spiegare i fragorosi fischi che lo hanno accolto quando i due sono apparsi insieme per promuovere l'evento. "E io sono il nuovo arrivato, la bocca larga, la figura polarizzante", ha aggiunto Paul. "Naturalmente le persone vogliono fare il tifo contro di me, e questo è fantastico per lo sport della boxe", ha detto ancora Paul. Il primo incontro professionistico di Tyson in quasi 20 anni è in programma per venerdì sera nella casa dei Dallas Cowboys della Nfl. Si prevede una folla di almeno 60.000 persone, mentre Netflix offrirà l'incontro senza costi aggiuntivi a oltre 280 milioni di abbonati in tutto il mondo. Paul, 27 anni, è relativamente nuovo nello sport, l'ex influencer dei social media ha un record di 10-1 con sette KO per lo più contro atleti di arti marziali miste e pugili esperti. Interrogato sulla loro amicizia all'inizio della settimana, Tyson ha detto: "Non c'è alcun sentimento tra di noi". E lo ha dimostrato schiaffeggiando Paul mentre si affrontavano dopo la pesatura giovedì sera.