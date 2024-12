Boxe: morto ex campione mondo Israel 'Magnifico' Vazquez, aveva 46 anni

Israel 'Magnifico' Vazquez, tre volte campione del mondo dei pesi super gallo, è morto a causa di un cancro.Aveva 46 anni. Lo rende noto il World Boxing Council (WBC). "Alcuni combattimenti non possono essere vinti. Piuttosto, è il modo in cui vengono combattuti che li rende così memorabili e ammirevoli", si legge sul sito. Il presidente del World Boxing Council Mauricio Sulaiman ha dichiarato: "Grazie Israel per i tanti bei ricordi che ci hai regalato sul ring, ma soprattutto fuori. Ora sei eterno. Riposa in pace. Andrà tutto bene".