Boxe: ancora un rinvio per il super match Inoue-Goodman

Il prossimo incontro del giapponese Naoya Inoue, campione indiscusso dei super-gallo (WBC/WBA/IBF/WBO), previsto per il 24 gennaio, è stato cancellato a causa di un nuovo infortunio del suo avversario, l'australiano Sam Goodman. La sfida, inizialmente prevista per la vigilia di Natale il 24 dicembre a Tokyo, era già stata posticipata di un mese a causa di una ferita all'occhio di Goodman subita durante la preparazione di dicembre. "Sam Goodman è stato costretto a rinunciare al suo combattimento previsto contro Naoya Inoue il 24 gennaio a causa di una recidiva della sua ferita all'occhio - hanno detto gli organizzatori in un comunicato sabato - Comunicheremo l'organizzazione dell'evento a tempo debito". Goodman, 26 anni, si è infortunato di nuovo l'occhio sinistro durante l'ultima sessione di allenamento prima di partire per il Giappone, hanno detto al Daily Telegraph di Sydney i suoi promoter e manager. Il concorrente per i titoli WBO e IBF di Inoue ha avuto bisogno di quattro punti e deve osservare un periodo senza combattimento di quattro settimane, secondo il giornale. All'età di 31 anni, Inoue ha vinto 25 dei suoi 28 incontri per KO. A settembre aveva difeso con successo i suoi titoli fermando l'irlandese TJ Doheny. Doveva difendere i suoi titoli contro Goodman per la terza volta dopo aver riunito le quattro cinture nel dicembre 2023. È il secondo uomo, dopo l'americano Terence Crawford, a diventare campione del mondo indiscusso in due diverse categorie di peso dall'inizio dell'era delle quattro cinture nel 2004. Inoue aveva già dominato i pesi gallo.