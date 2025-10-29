Bodybuilding, dopo 86 anni un italiano conquista il titolo di Mr. America

Negli anni ’50 e ’60, con l’esplosione dei media e della cultura popolare, quel modello di forza divenne anche un simbolo estetico: il corpo allenato, prima visto come espressione di equilibrio e benessere, iniziò a essere raccontato come immagine di successo e attrattiva sociale. La mascolinità si spostò progressivamente dal concetto di “salute vigorosa” a quello di performance e apparenza, in linea con l’idea americana di competizione e conquista.