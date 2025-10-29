Bodybuilding, dopo 86 anni un italiano conquista il titolo di Mr. America

© Ufficio Stampa
Dopo 86 anni di storia, il titolo di Mr. America parla per la prima volta italiano. Davide Minuzzo, atleta originario di Pieve di Cadore e oggi residente a New York, ha vinto due titoli nella categoria Men's-Physique (Open e Masters) alla competizione che rappresenta una delle pagine più antiche e prestigiose del bodybuilding mondiale.
La sua vittoria segna un momento storico: è il primo italiano di cittadinanza attuale a essere incoronato Mr. America ad Atlantic City, risultato che lo inserisce ufficialmente tra i nomi più importanti della scena “Natural” internazionale.
Il Mr. America come specchio dei cambiamenti culturali americani
Fin dalla sua nascita nel 1939, il Mr. America non è stata solo una gara sportiva, ma uno specchio dei mutamenti culturali degli Stati Uniti. In piena epoca post-depressione e pre-bellica, il concorso nacque per celebrare un ideale di salute, forza morale e fisica, un modello di “uomo nuovo” capace di incarnare ottimismo e autodisciplina in un Paese che cercava di ricostruirsi.
Negli anni ’50 e ’60, con l’esplosione dei media e della cultura popolare, quel modello di forza divenne anche un simbolo estetico: il corpo allenato, prima visto come espressione di equilibrio e benessere, iniziò a essere raccontato come immagine di successo e attrattiva sociale. La mascolinità si spostò progressivamente dal concetto di “salute vigorosa” a quello di performance e apparenza, in linea con l’idea americana di competizione e conquista.
Negli anni ’70 e ’80, l’arrivo del cinema d’azione e l’affermazione di figure come Arnold Schwarzenegger trasformarono il bodybuilder in icona culturale. Il corpo divenne spettacolo, la forza fisica una forma di linguaggio. Il Mr. America, che era nato per celebrare equilibrio e proporzione, finì così per riflettere anche le contraddizioni di un’epoca: da simbolo dell’uomo armonico a emblema del corpo iper-allenato e competitivo.
Oggi, con il ritorno al movimento Natural, la competizione recupera quella dimensione originaria che univa sport e benessere, restituendo valore al metodo, alla disciplina e alla salute reale. In questo contesto, la vittoria di Davide Minuzzo assume un significato che va oltre il risultato sportivo: riporta al centro un’idea di mascolinità più consapevole, fatta di equilibrio, rispetto per il corpo e coerenza interiore, gli stessi principi con cui il Mr. America era nato quasi un secolo fa.
Il trionfo di Davide Minuzzo al Mr. America
Invitato a partecipare direttamente dall’organizzazione, Minuzzo ha gareggiato nella categoria Man Physique AM, riservata agli atleti che coniugano definizione muscolare ed eleganza fisica, conquistando la vittoria sia nella divisione Open (tutte le età) sia nella divisione Masters (oltre i 40 anni).
Un doppio traguardo che ha sorpreso anche il pubblico americano e che, per la prima volta, ha portato il tricolore sul podio del Mr. America.
“Salire su quel palco è stato come entrare in un libro di storia,” ha dichiarato Minuzzo. “Essere il primo italiano a vincere questo titolo è un’emozione difficile da descrivere. È la dimostrazione che con metodo, rispetto per lo sport e perseveranza, i risultati arrivano a qualsiasi età”, conclude.
Dalle Dolomiti a New York, una vita costruita con disciplina
Cresciuto in una realtà complessa, Minuzzo ha trovato nello sport un punto di equilibrio e una via di riscatto. Dopo aver lavorato in diversi Paesi e costruito una carriera internazionale in ambito aziendale, non ha mai smesso di dedicarsi alla preparazione atletica e alla formazione personale.
Negli ultimi anni ha collezionato numerosi successi nel circuito mondiale del natural bodybuilding, tra cui diversi titoli alla Natural Olympia, al Campionato Mondiale, alla Coppa del Mondo INBA e all’Arnold Classic Amateur.
Con il trionfo al Mr. America, aggiunge al suo palmarès un risultato che va oltre la competizione: un riconoscimento che unisce passione, dedizione e orgoglio italiano.
La vittoria di Davide Minuzzo al Mr. America 2025 rappresenta un momento simbolico per tutto il movimento sportivo italiano. In un evento che ha fatto la storia del fitness mondiale, per la prima volta un atleta tricolore si impone come protagonista assoluto, dimostrando che la determinazione e il rispetto dei valori sportivi restano la vera essenza di ogni conquista.