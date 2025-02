Bob: CdM, Baumgartner-Mircea noni a Lillehammer, vincono tedeschi Friedrich-Schuller

Nono posto per Patrick Baumgartner e Robert Mircea nel bob a 2 nella prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer, in Norvegia. Undicesimi a metà gara, gli azzurri hanno saputo recuperare due posizoni nella discesa decisiva, chiudendo con un ritardo complessivo di 1"30 nei confronti dei tedeschi Friedrich/Schüller, vincenti in 1'41"15. Il podio di giornata è stato completato dall'altro equipaggio tedesco Lochner/Fleischhauer, staccato di 0"14 e dai britannici Hall/Lawrence, terzo a 0"48. Friedrich (1535) consolida così il primato nella generale davanti agli stessi Lochner (1505) e Hall (1346), con Baumgartner che sale a quota 1128 per difendere il quarto posto quando al termine della stagione manca solo la tappa conclusiva, in programma il prossimo fine settimana nella medesima Lillehammer. Domani si torna in pista con il bob a 4.