Biathlon: Mondiali, oro Francia staffetta femminile, Italia settima

Vittoria di netta superiorità della Francia nella staffetta femminile ai Mondiali di Lenzerheide di biathlon. Le transalpine chiudono con il tempo di 1h07'26"5, con sole quattro ricariche utilizzate, e precedono di 1'04"2 le norvegesi, e di 1'44"5 le svedesi. Per l'Italia c'è il settimo posto a 2'47"2, con 1 penalità e 11 ricariche utilizzate. Hannah Auchentaller al lancio mette in pista una buona frazione, nella quale utilizza solo due ricariche e cambia in settima posizione, ma a ridosso del terzo posto. Guida un'imperiosa Francia, davanti alla Norvegia. Dorothea Wierer fa la sua parte nella seconda frazione, tre ricariche per lei, e mantiene la settima posizione a poco più di un minuto e mezzo dalla Francia, ma a meno di 30 secondi da una potenziale medaglia. Crolla invece la Norvegia, lasciando campo a Slovenia e Slovacchia. La terza frazione è spesso quella decisiva. Oggi, le tre ricariche usate da Samuela Comola, portano l'Italia a oltre due minuti da una Francia dominante, sempre seguita da Slovenia e Svezia, da cui le azzurre distano circa un minuto, con il settimo posto. Tocca a Michela Carrara, che sbaglia troppo al suo primo poligono e va a girare, chiudendo di fatto la gara delle azzurre. Carrara recupera la posizione nel fondo, tornando al settimo posto finale.