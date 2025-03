Biathlon: Mondiali giovanili, Gautero nona nella mass start

Carlotta Gautero è nona nella mass start 60 della categoria Giovani che ha aperto l'intenso lunedì dei Campionati Mondiali Giovanili di Östersund. La vittoria è andata alla francese Louise Roguet (0-1-0-1) che con due errori al tiro ha tagliato per prima il traguardo in 27'39"1 con un margine di 8"8 sulla tedesca Lena Siegmund (1-0-0-0) e di 9"2 sulla ceca Ilona Plechachova (1-2-0-0). Sono stati tre gli errori al poligono di Gautero (0-2-1-0), attardata di 55"2 nei confronti della vincitrice, mentre Nayeli Mariotti Cavagnet (1-0-3-1) è ventesima a 2'04"8, con Gaia Gondolo (0-0-1-1) venticinquesima a 2'40"9; più attardata Denise Maestri (1-2-2-0), 44esima. Tripletta francese quindi nella prova maschile che vede Manuel Contoz al quattordicesimo posto. Condizioni più critiche al poligono, con la vittoria che va a Leo Carlier (2-0-1-1) dopo 35'52"2 seguito dai connazionali Flavio Guy (0-0-3-3), argento a 20"4 e da Camille Grataloup-Manissolle (1-1-2-2), bronzo a 33"3. Sette nel complesso i bersagli mancati da Contoz (3-1-1-2) che chiude a 2'15"2 dal vincitore, con Simone Motta (3-1-1-2) trentacinquesimo; Julian Huber non ha completato la prova. Nel primo pomeriggio sono in programma le analoghe gare della categoria Junior.