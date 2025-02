Biathlon, Mondiali: Giacomel 5° nell'inseguimento maschile, oro a Johannes Boe

"Mi aspettavo qualcosa di più - ha confessato Giacomel - ho sentito le gambe un po' stanche sin dal primo giro e ho provato a giocarmela al poligono. Peccato per i due errori nel terzo poligono, mi dispiace molto. L'ultima serie l'ho lavorata bene, ma il podio ormai era andato. Sicuramente è stata una gara buona, ma mi dispiace per non essermi sentito al top in una giornata così importante. Ora devo cercare di recuperare il meglio possibile per i prossimi giorni". Lukas Hofer ha completato l'inseguimento al ventesimo posto con tre errori al tiro (1-0-2-0) ed un gap di 2'30"6, con Didier Bionaz (3-2-1-1) 49esimo e Daniele Cappellari (2-1-1-0) 55esimo. "In generale non mi sento molto soddisfatto, devo analizzare con lo staff alcuni dettagli per capire meglio - ha dichiarato Hofer - E' stata una gara un po' così così: oggi non era facile al poligono, il vento girava molto e ho perso molto tempo nel correggere le tacche. Ho qualche errore da limare per la seconda settimana". Lunedì a Lenzerheide è in programma una giornata di riposo, martedì si riprende con la prova individuale femminile, il via alle 15.05.