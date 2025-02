Biathlon, Ibu Cup: vittoria Dale nella mass start, Braunhofer 15°

Il norvegese Johannes Dale ha aperto con un successo la gioranta conclusiva della tappa di Ibu Cup della Val Ridanna, in provincia di Bolzano. Dale ha completato la mass start 60 con tre errori al tiro (2-0-1-0) per tagliare il traguardo in 36'52"0, vantando un margine di 4"8 nei confronti di Simon Kaiser (1-0-0-1) e 11"3 sul connazionale Isak Frey (0-0-1-2). Il padrone di casa Patrick Braunhofer trova due errori in piedi (0-0-1-1) ed è 15esimo a 1'08"7, con Nicola Romanin diciannovesimo (0-1-3-0), Iacopo Leonesio (0-0-0-1) ventiquattresimo, David Zingerle (3-0-1-1) trentatreesimo e Nicolò Giraudo (2-0-2-1) trentaquattresimo. Alle 13.30 la Mass start femminile farà calare il sipario sulla tappa altoatesina.