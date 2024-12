Biathlon: Ibu Cup jr, Italia seconda staffetta mista a Goms

Parte bene per l'Italia la tappa di Ibu Cup junior in programma sulla pista svizzera di Goms. La staffetta mista composta da Astrid Ploesch, Alice Pacchiodi, Michele Carollo e Felix Ratschiller ha conquistato il secondo posto con un ritardo di 1'47"5 dalla Francia vincitrice in 1h12'57"1 con Luo-Anne Dupont Ballet Paz, Violette Bony, Ina Martinet e Guillaume Poirot, che ha sfruttato sette ricariche contro le quattro del team azzurro. Completa il podio la Slovenia Ela Sever, Manca Caserman, Aljaz Omejc e Ruj Groselj Simic a 2'39"8 con due giri di penalità e ben 13 ricariche. Alle ore 14.00 è prevista la staffetta singola mista con Sara Scattolo e Daniele Compagnoni.