Biathlon: Europei jr, oro Galica individuale donne, Ratschiller 16/a

Alice Pacchiodi è quinta nell'individuale femminile che ha completato la giornata inaugurale dei Campionati Europei juniores di Altenberg, in Germania. L'azzurra ha completato la prova con un solo errore al tiro (0-1-0-0) per accumulare un ritardo di 1'09"4 nei confronti della bulgara Valentina Dimitrova (1-1-0-0), pronta a salire sul gradino più alto del podio dopo 41'12"5 di gara per precedere di 3"7 la finlandese Evelina Hakala, esente da errori, e la polacca Amelia Liszka (0-0-0-1), staccata di 55"0. Entra nella top ten anche Carlotta Gautero (0-1-0-1) che è nona a 1'58"8, con Sara Scattolo (1-0-1-1) dodicesima a 2'42"5 mentre Fabiana Carpella (0-2-1-2) paga i cinque errori al tiro per chiudere ventesima a 3'19. A seguire, Sophia Zardini (0-2-1-2) è 35esima con Astrid Plosch /0-2-3-3) 64esima. In precedenza, sedicesimo posto per Felix Ratschiller nellla prova maschile che aveva aperto la giornata.