Biathlon, CdM: Tarjei Bø vince mass start di Annecy, Giacomel 14°

Tarjei Bø torna in Coppa del Mondo e incassa il successo nella mass start che ha aperto la giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Annecy - Le Grand Bornard, in Francia; Tommaso Giacomel è quattordicesimo con cinque errori. Il maggiore dei fratelli norvegesi si è concesso un singolo errore al poligono nella sessione finale e su un tracciato reso pesante dalla pioggia, ha tagliato per primo il tragurdo in 37'20"8 (0-0-0-1) per cogliere a trentasei anni la dodicesima vittoria personale nel massimo circuito. Alle sue spalle, secondo posto per il tedesco Danilo Riethmüller (0-1-0-0), staccato di 4" per acciuffare il primo podio in carriera davanti al leader della classifica generale Johannes Bø (0-1-1-1), pronto ad esultare per la vittoria del fratello.