Biathlon Cdm: Jeanmonnot vince inseguimento a Oberhof, Wierer 16.ima

Lou Jeanmonnot mantiene la Francia sul gradino più alto del podio nell'inseguimento di Oberhof, Germania; Dorothea Wierer è sedicesima, Michela Carrara è diciannovesima. Dopo la tripletta nella sprint di giovedì, la Francia festeggia anche nella seconda prova di Oberhof con Jeanmonnot che partita per settima riesce a completare la prova con un solo errore (1-0-0-0) per tagliare davanti a tutte il traguardo dopo 31'14"5 di gara. Alle sue spalle, secondo podio stagionale per la norvegese Maren Kirkeide (0-2-0-0, +18"1) con una spumeggiante Elvira Öberg (0-0-0-1, +26"2) in grado di salire sul terzo gradino del podio nonostante il 37esimo posto occupato nella sprint. Prima parte di gara perfetta per Dorothea Wierer che si affaccia nella top ten provvisoria, ma i successivi tre errori in piedi (0-0-1-2) la portano al 16esimo posto finale a 1'31" da Jeanmonnot; alle sue spalle, Carrara si conferma in condizione con un percorso opposto a Wierer al poligono (1-2-0-0) ed è 19esima a 1'44". Restano in zona punti anche Martina Trabucchi (2-1-0-0) che è 34esima a 3'57 e Samuela Comola (1-1-0-1), 38esima a 4'25. Nella classifica di Coppa del Mondo Franziska Preuss mantiene il comando con 599 punti ma Jeanmonnot si avvicina (483) ed Elvira Öberg si conferma terza a 440; Wierer sale al 13esimo posto (236). Jeanmonnot che sorpassa Preuss invece nella classifica di specialità: 203 punti per la francese contro i 176 della tedesca; Simon è terza con 151; dodicesima Wierer (80). Alle 14.45 è in programma l'inseguimento maschile.