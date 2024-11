Biathlon, CdM: Italia 5.a nella staffetta mista di Kontiolahti

La staffetta mista di Kontiolahti va alla Norvegia, che chiude la gara con 10 ricariche e il tempo di 1h09'59"1, precedendo in volata la Francia (quattro ricariche) staccata di soli 8 decimi. Al terzo posto si piazza la Svezia, con 7 ricariche, e 21"5 di distacco. Per l'Italia arriva il quinto posto, con 1 penalità e 8 ricariche e 2'43"4 di svantaggio rispetto ai primi. Ottimo il lancio di Dorothea Wierer, che non usa neppure una ricarica e consegna il testimone alle spalle della norvegese Knotten per soli 3"2, ma nettamente davanti a tutte le altre avversarie, incluse la svedese Magnusson e la temibile francese Jeanmonnot. Subito dopo il cambio le carte si rimescolano, e Hannah Auchentaller mantiene la quinta posizione, dopo Svezia, Norvegia, Francia e Germania, a 1'06"7 pur senza nessun errore al tiro. Didier Bionaz va in difficoltà sul secondo poligono e ne esce con un totale di 1 penalità e 5 ricariche. A causa degli errori, il valdostano deve difendere la quinta posizione con 2'42"3 di svantaggio dalla Svezia, che continua a condurre. Tommaso Giacomel si mantiene in quinta posizione, alle spalle della Germania, ma lontano dal podio.