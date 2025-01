Biathlon, Cdm: Francia domina staffetta maschile Ruhpolding, Italia 18.a

Terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo nella staffetta maschile per la Francia che con Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet ed Emilien Jacquelin completa la prova di Ruhpolding (Germania) utilizzando solo sei ricariche per tagliare il traguardo in 1:08'45"4 con un margine di 38"4 sulla Svezia (0+10) e di 58"8 sulla Germania (+0+14), con la Norvegia ai piedi del podio (3+10). Giornata oltremodo complicata per il quartetto azzurro Elia Zeni, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel che, con due errori e 12 ricariche complessivamente utilizzate, non va oltre la diciottesima piazza a 4'39"2 dalla Francia. Sabato 18 gennaio la tappa di Ruhpolding prosegue con la stafetta femminile - il via alle 14:20 -, mentre domenica il programma si completa con le due mass start.