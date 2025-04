BGY Airport Granfondo: spazio alle opere di Cosetta Arzuffi

L’artista Cosetta Arzuffi - donna di grande intelligenza, cultura, savoire faire e ta­lento artistico - è nata a Zanica (BG) ed è figlia d’arte. Si accosta giovanissima alla pittura, prima sotto la guida del padre Arturo, poi nell’atelier dello zio paterno Pasquale Arzuffi che la indirizza alla composizione classica. Dopo gli studi profes­sionali frequenta corsi di disegno figurato presso l’Istituto Marangoni di Milano. Prosegue la sua formazione artistica sotto la guida del Maestro Luigi Arzuffi e del pittore Piero Urbani. Apprende l’arte dell’incisione dal pittore Ignazio Nicoli. Frequenta inoltre corsi di pittura antica, restauro pittorico e ligneo. Dal 1970 par­tecipa alla vita artistica con mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero. Intorno al 1985 inizia a dedicarsi agli studi di ricerca sulla luce, sul colore e sull’e­spressione simbolica del pensiero. Nel 1994 è nominata membro effettivo della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra di Bergamo per il triennio 1994-1997. Le sue opere figurano in raccolte pubbliche e private in Italia, Francia, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Belgio, Canada, Giappone, Australia, Malawi, Israele.