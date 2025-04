Beach volley, Pro Tour Elite16 Brasilia: Gottardi-Orsi Toth ai quarti

Una coppia azzurra su tre prosegue la propria avventura nel terzo Elite16 stagionale in corso di svolgimento a Brasilia (Brasile). Saranno nuovamente quarti di finale per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, mentre Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno dovuto abbandonare il torneo al nono posto; tredicesima posizione invece nel tabellone maschile per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Sconfitta indolore per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel Round of 12. Nonostante il 2-1 (12-21, 22-20, 20-18) subito dalle olandesi Emi Van Driel e Wies Bekhuis, le azzurre sono riuscite comunque a staccare il pass per i quarti di finale in virtù del quoziente punti favorevole; per la coppia federale decisive sono state le vittorie in due set ottenute nella fase a gironi contro Austria (21-14, 21-12) e Brasile (21-15, 23-21), insieme al set vinto nella sfida di ieri sera proprio contro la formazione olandese. Questo pomeriggio alle ore 17 Gottardi/Orsi Toth si giocheranno l'accesso in semifinale contro le statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher, formazione testa di serie numero due del torneo proveniente dal terzo posto nell'Elite16 di Quintana Roo (Messico) e dal secondo in quello di Saquarema (Brasile). Nono posto finale per Claudia Scampoli e Giada Bianchi; dopo il successo contro le francesi Placette/Richard nel primo turno a eliminazione diretta, ieri sera le azzurre si sono dovute arrendere alle vice campionesse olimpiche canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson; partita in salita per la coppia federale che ha faticato a contrastare la formazione nord americana, brava a comandare il gioco in entrambi i set e ad imporsi con un doppio 21-14. Per Scampoli/Bianchi si tratta del secondo nono posto consecutivo dopo quello ottenuto la scorsa settimana a Saquarema.