Beach volley: Pro Tour Elite 16 Saquarema, Gottard-Orsi Toth ai quarti

Prosegue nel migliore dei modi il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth all'Elite16 di Saquarema (Brasile), mentre si è chiuso invece al nono posto il torneo di Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Formazioni femminili azzurre ancora protagoniste nel secondo Elite16 del Beach Pro Tour 2025; nella nottata italiana, in Brasile, sono andati infatti in scena i match valevoli l'accesso ai quarti di finale. Le prime a scendere sulla sabbia sono state Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; importante conferma quella arrivata dal Campo Centrale di Saquarema per la formazione tricolore. Dopo il successo ottenuto contro le brasiliane Andressa/Tainà (21-12, 21-19) nel primo turno a eliminazione diretta, le azzurre si sono infatti successivamente confermate nella delicata sfida contro l'altra compagine di casa composta da Thamela/Victoria, superata 2-0 (21-17, 21-19). Prestazione brillante e convincente per le atlete di Caterina De Marinis contro la formazione testa di serie numero uno del torneo.