Beach volley: lunedì a Roma presentazione stagione 2025

Si terrà lunedì 28 aprile alle ore 14.30, presso il Circolo Ufficiali 'Pio IX' (Viale Castro Pretorio, 95) a Roma, la conferenza stampa di presentazione della stagione 2025 dedicata al beach volley. Relatori di giornata saranno il presidente federale Giuseppe Manfredi, i dt delle nazionali Paolo Nicolai e Caterina De Marinis e il coordinatore dell'attività territoriale Fipav Fabio Galli. Presenti all'incontro con la stampa i giocatori e le giocatrici delle nazionali: Samuele Cottafava, Gianluca Dal Corso, Enrico Rossi e Marco Viscovich per il maschile e Valentina Gottardi, Reka Orsi Toth, Claudia Scampoli e Giada Bianchi per il femminile. Durante la presentazione saranno illustrati i numeri più significativi della passata stagione e saranno presentati gli eventi nazionali ed internazionali che accompagneranno beachers, addetti ai lavori e tutti gli appassionati in questa nuova e ricca estate con il beach volley italiano. L'appuntamento sarà inoltre l'occasione per conoscere le divise delle nazionali realizzate dal nuovo sponsor tecnico federale Freddy.