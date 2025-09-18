Basket: Tuttogiardino rinnova partnership con Trento

Tuttogiardino rinnova la partnership con Aquila Basket anche per la stagione 2025-2026. Lo comunica il club sottolineando che "anche quest'anno alla Bts Arena non mancherà la simpatia di 'Gino il riccio', mascotte ufficiale di Tuttogiardino che animerà le partite insieme a Shaky". Nata nel 2009, oggi l'azienda conta oltre 100 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. "Abbiamo deciso di rinnovare il nostro sostegno anche per la prossima stagione perché crediamo che la collaborazione con Aquila Basket sia un'occasione per rafforzare ulteriormente il legame con la comunità trentina e per continuare a promuovere i valori positivi dello sport, che rispecchiano quelli della nostra azienda", ha detto Massimo Moser dell'area manager Trentino di Tuttogiardino.