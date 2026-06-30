Basket, Nazionale: Casarin autorizzato a lasciare il raduno

A due giorni dal match contro l'Islanda, la Nazionale di coach Marco Ramondino prosegue la preparazione al CPO di Roma. Davide Casarin è stato autorizzato a lasciare il raduno per la riacutizzazione della tendinopatia al ginocchio destro. Sono dunque 14 gli Azzurri che domani, 1° luglio, voleranno a Reykjavik per affrontare l'Islanda nel primo dei due match della terza 'finestra' di qualificazione al Mondiale 2027. Palla a due giovedì 2 luglio alle ore 19.45 italiane (20.45 locali). Venerdì 3 luglio il rientro a Bologna, sede della sfida alla Lituania: appuntamento domenica 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna Fiere alle 20.