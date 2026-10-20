Basket Eurocup, Maxima ospita Venezia: "Mettere energia e concentrazione"

20 Ott 2026 - 13:22
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La Maxima Roma torna in campo al PalaEur domani sera, mercoledì 21 ottobre, alle 20.30, per affrontare la Reyer Venezia nella quarta giornata di EuroCup. La squadra romana vuole dare continuità all'ottima prova di Tortona, ripartendo dal gioco corale, dalla condivisione della palla e dall'attenzione difensiva mostrati nell'ultima uscita. Di fronte ci sarà una delle formazioni più competitive del girone. "Venezia è uno dei top team del nostro girone di EuroCup. Hanno talento, taglia fisica ed esperienza. Noi dovremo mettere in campo un alto livello di energia e attenzione. Vogliamo proseguire su ciò che abbiamo mostrato a Tortona: giocare di squadra, condividere la palla e aiutarci in difesa. L'obiettivo è acquisire sempre più consistenza e solidità. Penso che le palle perse e il controllo dei rimbalzi possano essere due elementi chiave per questa partita", dichiara coach Matteo Cotelli. La Maxima Roma si prepara così a tornare sul parquet del PalaEur con l'obiettivo di confermare i progressi mostrati e affrontare con energia e determinazione un nuovo importante appuntamento europeo. m

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