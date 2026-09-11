Baseball: Serie A Silver, lotta per l'ultimo posto playoff

Con Milano 1946 e Platform TMC Poviglio nel Girone A e Teconvap Verona nel B, manca l'ultima invitata al ballo che condurrà due squadre in Gold. È in programma lo scontro diretto con Ronchi dei Legionari che potrà gestire anche una divisione della posta per conquistare la post season. Nel Girone A prosegue, a distanza, il duello per il primo posto della stagione regolare. Trasferta non semplice per il Milano 1946 a Modena, che ha condotto un ottimo torneo e difficilmente regala qualcosa soprattutto sul proprio diamante. Anche il Platform TMC Poviglio che insegue a -1, ma con lo scontro diretto sfavorevole, avrà un turno esterno con il Ciemme Oltretorrente che non ha ancora la certezza matematica della salvezza. Con quattro partite da giocare rovesciare la vetta della classifica sembrerebbe molto difficile. In coda invece Cagliari e Sala Baganza, nel turno interno contro rispettivamente Codogno e Reale Mutua Avigliana, non hanno ormai più alternative a fare il pieno di vittorie. Seveso-Settimo diventa pericolosa per chi non dovesse riuscire a conquistare un successo. Un eventuale 1-1 significherebbe invece la salvezza al 99%. Unica sfida del penultimo turno nel Girone A senza implicazioni di classifica è Athletics Bologna-Senago, utile probabilmente per dare ampio spazio nei rispettivi roster.