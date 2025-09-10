Baseball: San Marino vince lo scudetto, Parma ko ancora in rimonta

Il San Marino compie un'altra grande rimonta, la seconda in quattro partite, e vince il settimo scudetto di baseball della sua storia, chiudendo per tre vittorie a una la serie contro il Parma Clima. Nel finale di una gara 4 emozionante delle Italian Baseball Series, i ducali si presentano al nono inning in vantaggio 6-2, ma subiscono sei punti e cedono 8-6, con Gabriel Lino che bissa il colpo decisivo nella finale del 2022 e realizza la valida del sorpasso. L'Mvp della finale è Ortwin Pieternella, oggi assente dopo l'infortunio di gara 3. Lo fa sapere la Federazione italiana baseball softball.