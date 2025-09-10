Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Baseball: San Marino vince lo scudetto, Parma ko ancora in rimonta

10 Set 2025 - 11:02

Il San Marino compie un'altra grande rimonta, la seconda in quattro partite, e vince il settimo scudetto di baseball della sua storia, chiudendo per tre vittorie a una la serie contro il Parma Clima. Nel finale di una gara 4 emozionante delle Italian Baseball Series, i ducali si presentano al nono inning in vantaggio 6-2, ma subiscono sei punti e cedono 8-6, con Gabriel Lino che bissa il colpo decisivo nella finale del 2022 e realizza la valida del sorpasso. L'Mvp della finale è Ortwin Pieternella, oggi assente dopo l'infortunio di gara 3. Lo fa sapere la Federazione italiana baseball softball.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:16
Basket, Petrucci: "Banchi ct? La strada è tracciata"
13:04
Tennis: Wta San Paolo, Tona subito fuori con Haddad Maia
12:57
Volley, l'8 ottobre le campionesse del mondo incontreranno Mattarella al Quirinale
12:04
Tennis: Wta Guadalajara, Trevisan fuori al primo turno
11:02
Baseball: San Marino vince lo scudetto, Parma ko ancora in rimonta