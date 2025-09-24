Basket, Aon rinnova la partnership con l'Olimpia Milano

Aon, azienda leader a livello globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi e del capitale umano, annuncia di aver siglato il rinnovo pluriennale della partnership con la squadra di basket Olimpia Milano, di cui è official partner dal 2011. L’azienda, attiva su tutto il territorio nazionale, è da sempre legata al mondo dello sport, attraverso numerose sponsorizzazioni sportive sia a livello internazionale che locale, spaziando dal basket al tennis, dal calcio al golf. La collaborazione si fonda su valori fondamentali nel business così come nello sport quali l’impegno, la capacità di adattarsi ai cambiamenti e prendere rapidamente decisioni per il raggiungimento dei migliori risultati possibili. “Il basket non è soltanto performance ma anche comunità, passione, gioco di squadra e inclusione. Olimpia Milano incarna questi principi a livello internazionale, ed è per noi motivo di orgoglio accompagnarla nel suo percorso.” ha dichiarato Giuseppe Faragò, Vice Presidente Esecutivo e Chief Commercial Officer di Aon “Il rinnovo della partnership conferma l’impegno di Aon a generare valore che va oltre lo sport, sostenendo la crescita del tessuto economico e sociale in cui operiamo ogni giorno.”