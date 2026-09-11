Basket, coach Trento: "Vinto contro Venezia ma c'è ancora molto da 'pulire"

"Al di là della vittoria ci prendiamo le indicazioni che ci danno le partite. Stiamo dimostrando compattezza e spirito di sacrificio limitando i passaggi a vuoto che con squadre come Venezia possono essere fatali. E' chiaro che tecnicamente c'è ancora molto da 'pulire' sia in attacco sia in difesa ma credo faccia parte di un normale percorso di pre campionato". Lo ha detto Alessandro Rossi, coach di Dolomiti Energia Trentino, commentando la vittoria di ieri sera contro Reyer Venezia, 87-81 lo score finale, nella semifinale del Garda Ball Elite. Una sfida equilibrata, nella quale le due formazioni sono rimaste sempre a stretto contatto, con Trento capace di toccare un massimo vantaggio di otto lunghezze. I bianconeri hanno visto all'opera per la prima volta Darius Brown II, mentre è ancora out l'infortunato Patrick Hassan. Il miglior realizzatore dell'incontro è proprio il playmaker americano, autore di una prestazione completa da 19 punti, 3 assist e 2 palle recuperate. Ottime prove anche per Charlie Brown Jr. e Isaiah Bigelow, entrambi a quota 13 punti. Alla Reyer non bastano invece i 14 punti di Amedeo Tessitori e Ky Bowman. La preseason dei bianconeri proseguirà con la finale del Garda Ball Elite in programma domani alle 21 contro Verona. La preparazione si concluderà poi con altri due test: giovedì 17 settembre alle 17 contro Udine al PalaMazzali di Bolzano e sabato 19 settembre alle 18.45 contro Treviso a Schio.