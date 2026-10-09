Baseball: qualificazioni al Premier 12, l'Italia comincia vincendo

L'Italia del baseball comincia con una vittoria il suo lungo cammino verso i Giochi di Los Angeles 2028. A Barcellona gli azzurri allenati da Francisco Cervelli battono in rimonta 4-3 la Colombia nella prima delle tre partite di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, torneo che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi alla miglior europea classificata. L'Italia va avanti 1-0 nel terzo inning ma poi va in difficoltà al lancio nel quarto, con 3 punti della Colombia: soltanto nell'ottavo e penultimo inning gli azzurri rimettono, definitivamente, la testa avanti per il 4-3 finale. Domani alle 19 la sfida alla Spagna, domenica alle 12 quella con la Germania: si qualificano le prime due del girone, rendendo il successo odierno molto importante.