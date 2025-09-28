Baseball, Europei: Italia ko 6-5 in finale, trionfa l'Olanda

L'Italia del baseball sfiora l'impresa nella finalissima dell'Europeo contro i Paesi Bassi ed esce sconfitta per 6-5 al termine di una partita combattuta e ricca di grandi emozioni. Dopo il nono posto dell'edizione 2023, gli Azzurri ritornano comunque tra le migliori nazionali del Continente, al termine di un torneo giocato da protagonisti. C'è il pubblico delle grandi occasioni - praticamente tutto esaurito - al Famille Stadion di Rotterdam per la Finalissima tra Italia e Paesi Bassi. La nazionale di casa sblocca per prima il punteggio. Gregorius colpisce un doppio contro Matteo Bocchi, lanciatore partente Azzurro, raggiunge la seconda sulla rimbalzante di Schoop e segna sul singolo di Clementina. Il ricevitore avversario ruba la seconda poco prima dello strike out incassato da Sharlon Schoop. Il successivo singolo di Profar vale il 2-0.