BASEBALL: DA VERONA A L.A. IL SOGNO AMERICANO DI ALDEGHERI, PRIMO ITALIANO IN MLB

Dalla città dell'amore a quella degli angeli, un viaggio di sola andata dalla provincia veneta fino ai riflettori di Hollywood. Non senza peripezie, tra le inevitabili difficoltà di ambientamento negli States e i problemi alla spalla che ne hanno complicato il percorso e il sospirato esordio nell'olimpo del baseball. Alla fine, però, Samuel Aldegheri è riuscito a coronare il suo sogno di giocare in Major League, diventando il primo lanciatore italiano a debuttare nel maggior campionato statunitense. Un traguardo incredibile per chi è partito da San Martino Buon Albergo, paesino alle porte di Verona, e si è ritrovato catapultato ai Los Angeles Angels, dopo esser stato notato dagli scout oltreoceano ed aver firmato, nel 2019, un contratto con i Philadelphia Phillies. Prima la pandemia e poi gli infortuni hanno però frenato il sogno americano dell'atleta 23enne, che finalmente a fine agosto è riuscito a esordire in Mlb. "Mi tremavano le gambe il primo inning, per il resto della partita sono rimasto tranquillo, sono andato fuori e mi sono detto 'fai quello che sai fare' - ha raccontato a LaPresse in occasione di un incontro a Torino con i ragazzi dell'Accademia Piemonte, a lungo in fila per strappare una foto e un autografo al loro beniamino - Ho fatto tre partite, la terza ho avuto un infortunio al dito e hanno deciso di fermarmi. I ricordi sono un po' vaghi, ho provato tanta emozione soprattutto per la mia famiglia che mi ha raggiunto per il debutto".