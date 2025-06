Baseball: addio alla leggenda giapponese Shigeo Nagashima

Lo sport giapponese dice addio Shigeo Nagashima, ex stella del baseball nipponico conosciuto nel Paese asiatico come 'Mr. Pro baseball', scomparso all'età di 89 anni. La sua morte è stata confermata oggi dagli Yomiuri Giants, squadra che ha contribuito a rendere famosa e che poi ha allenato. Nagashima ha giocato per 17 stagionin e si è ritirato nel 1974 per poi tornare ad allenare i Giants dal 1975 al 1980. Fu esonerato dopo la stagione 1980. Nel 1993 tornò di nuovo in panchina, guidando i Giants alla vittoria delle Japan Series nel 1994 con Hideki Matsui, che poi passò ai New York Yankees. Vinse anche il titolo nel 2000. Avrebbe dovuto allenare il Giappone alle Olimpiadi di Atene del 2004, ma pochi mesi prima fu colpito da un ictus che lo lasciò parzialmente paralizzato.