BAM! 2025: il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta sarà a Piazzola sul Brenta

Giunto all’undicesima edizione - dopo Livigno, la rocca di Noale, i Monti Lessini e Mantova - BAM! ha scelto una delle aree verdi e storiche più suggestive, dove troverà posto la famiglia dei viaggiatori in bicicletta, che arriveranno da tutta Europa. Villa Contarini è posta lungo la Treviso Ostiglia - una delle ciclabili più famose in Italia -, ed è crocevia di numerosi percorsi ciclabili che uniscono le montagne, le città d’arte e il mare, ed è un punto di arrivo ideale per i ciclisti.