Automobilismo, Nascar: Ricky Rudd e Carl Edwards membri della Hall of Fame

Uno dei piloti più forti nella storia della Nascar, Ricky Rudd, si è unito a Carl Edwards, uno dei piloti più enigmatici dell'era moderna, come nuovo membro della Hall of Fame nella cerimonia di venerdì. Ricky Rudd, conosciuto come "Ironman" per le sue 788 presenze consecutive in 32 anni di carriera, è stato celebrato per la sua grinta. A seguito di un incidente la settimana prima della Daytona 500, gli occhi di Rudd erano così gonfi che usò del nastro adesivo per tenerli aperti in modo da poter correre. Un'altra volta, quando il sistema di raffreddamento della sua auto si guastò, la sua squadra cercò di aiutarlo versando acqua nella sua tuta antincendio ma il processo fallì e Rudd subì ustioni di secondo grado. Aveva terminato la gara e adempiuto ai suoi obblighi mediatici sdraiato a terra. "Aveva un lavoro da svolgere e niente lo avrebbe fermato", ha commentato il sette volte campione Nascar e collega nella Hall of Fame, Richard Petty. Venerdì sera è stato inserito anche Carl Edwards, famoso pilota che lasciò improvvisamente lo sport dopo la sua seconda controversa perdita di un titolo della Cup Series. Edwards, sempre estremamente popolare, è stato difficile da leggere durante la sua carriera poiché molti dei suoi colleghi lo hanno definito "falso". Il membro della Hall of Fame Tony Stewart, che ha battuto Edwards al tie-break per il campionato 2011, chiamava Edwards "Eddie Haskell" per la sua propensione a essere educato e amichevole davanti alle telecamere e ai fan, ma non così gentile con i suoi compagni.