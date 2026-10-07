Automobilismo, Aci Racing Weekend: Monza decisiva per i 12 titoli del Campionato Italiano GT Sprint

Ultimo round pure dell’E4 Championship (37 piloti), la serie in monoposto promossa da ACI Sport e WSK Promotion che affianca il tricolore e allarga la stagione sportiva offrendo altri 3 round estremamente competitivi (qui ci sono 36 piloti). In testa alla classifica il pilota del Mercedes Junior Team di R-ace GP, Kenzo Craigie, seguito dal finlandese Luka Sammalisto. Il pilota di US Racing si è già laureato campione nella F4 italiana con un round di anticipo e cercherà di portare a casa anche il secondo titolo stagionale, così come l’anno scorso aveva fatto Kean Nakamura-Berta. Con soli 3 round nel corso dell’anno però, la sfida non sarà soltanto a due; sono infatti ancora molti i piloti in corsa per il titolo, in un gran finale in cui certamente le emozioni non mancheranno.