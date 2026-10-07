Automobilismo, Aci Racing Weekend: Monza decisiva per i 12 titoli del Campionato Italiano GT Sprint

L’Autodromo Nazionale Monza ospita dal 9 all'11 ottobre il nono e penultimo ACI Racing Weekend 2026. In pista il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, la E4 Championship, il Campionato Italiano Sport Prototipi, la GT4 Italy Series e il Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche. Sono iscritte 188 vetture.
Rush finale per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint (75 vetture iscritte), che disputerà il quarto e ultimo round stagionale, assegnando tutti i dodici titoli italiani in palio. Riflettori puntati sull’assoluto GT3, dove Jens Klingmann si presenta al comando con 83 punti e venti lunghezze di vantaggio su Dimitrov–Riccittelli, al volante della Lamborghini Huracán GT3 Evo2 del team VSR. Con 40 punti ancora da assegnare nelle due gare, il tedesco di BMW Italia Ceccato Racing punta al terzo titolo, affiancato sulla BMW M4 GT3 Evo dal belga Ugo de Wilde, anch’egli pilota ufficiale BMW. Restano aperte anche tutte le altre classifiche, per un finale che si annuncia ricco di sfide.
Monza ospiterà inoltre l’ultimo appuntamento della GT4 Italy Series (18 vetture al via), passerella conclusiva per Maman–Sandrucci, già campioni Pro-Am con un weekend d’anticipo sulla BMW M4 GT4 Evo di Casals Motorsport. Ancora da decidere il secondo posto, con Zanin, sulla Porsche 718 Cayman GT4 RS di MEF Motorsport, avanti di un solo punto su Lasagni–Ziccardi, al volante della Mercedes-AMG GT4 di CZ Bassano.
Ultimo round pure dell’E4 Championship (37 piloti), la serie in monoposto promossa da ACI Sport e WSK Promotion che affianca il tricolore e allarga la stagione sportiva offrendo altri 3 round estremamente competitivi (qui ci sono 36 piloti). In testa alla classifica il pilota del Mercedes Junior Team di R-ace GP, Kenzo Craigie, seguito dal finlandese Luka Sammalisto. Il pilota di US Racing si è già laureato campione nella F4 italiana con un round di anticipo e cercherà di portare a casa anche il secondo titolo stagionale, così come l’anno scorso aveva fatto Kean Nakamura-Berta. Con soli 3 round nel corso dell’anno però, la sfida non sarà soltanto a due; sono infatti ancora molti i piloti in corsa per il titolo, in un gran finale in cui certamente le emozioni non mancheranno.
Gara conclusiva anche per il Campionato Italiano Sport Prototipi, monomarca che si corre con le Wolff GB 08 (12 vetture al via): l'appuntamento monzese costituirà la passerella per il neo campione italiano, Andrea Dell'Edera (Avelon Formula), che ha vinto anche il trofeo dei rookie. Assegnato anche il trofeo Master a Michele Locatelli, resta da definire il vincitore della Under 25 con lo stesso Dell'Edera in netto vantaggio.
Le vetture d’epoca del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche con 57 vetture btornano in pista per il quinto round stagionale. Questa volta, le battaglie di tutti i Raggruppamenti saranno riunite in uno spettacolo unico, che si sprigionerà domenica nel corso di un’intensa mini endurance della durata di 60 minuti. Nel 1° Raggruppamento guida il giovane Emanuele Bressan sulla BMW 1600 TI; nel 2° Raggruppamento, davanti a tutti, la Porsche Carrera RS del duo padre-figlio composto da Cosimo e Francesco Turizio; nel 3° Raggruppamento il primato è del monegasco Luca Littardi su Porsche 935 A4; nel 4° Raggruppamento Enrico Gerardi e Maurizio Sardellitti svettano sulla Ford Sierra Cosworth; tra le Auto Classiche, la vettura da battere è la Chevrolet Callaway di Matteo Panini.
L’ingresso all’Autodromo sarà libero. Il paddock resterà, invece, riservato agli addetti ai lavori, mentre sarà aperta al pubblico la Fanzone.