Australian Open, stampa mondiale incorona Sinner: "Come i big three"

Il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open campeggia sulle home page dei siti e nella aperture dei tg non solo in Italia, ma in tutto il mondo. In Australia l'Herald Sun paragona Sinner a Nadal e Federer, gli unici due a vincere una finale Slam senza concedere nemmeno una palla break dal 2000 a oggi. Per l'Equipe, in Francia, il tennista azzurro è semplicemente "l'Intoccabile" mentre in Gran Bretagna la BBC lo definisce "senza pietà" per il modo in cui ha spazzato via Zverev. In Spagna il sito di As titola "Sinner è due volte campione", mentre Marca titola "Sinner difende la sua corona in Australia fulminando Zverev". Il sito specializzato americano 'tennis.com' titola a sua volta 'Jannik Winner' giocando con il cognome del campione altoatesino. Sempre in Australia il sito di The Age definisce il numero 1 del mondo "Inarrestabile".