Australian Open: Sonego al terzo turno, Berrettini fuori

Lorenzo Sonego si è qualificato al terzo turno dell'Open d'Australia battendo il brasiliano Joao Fonseca in 5 set, mentre Matteo Berrettini è stato eliminato in 4 set da Holger Rune. Sonego si è imposto sul vincitore delle Next Gen Finals 2024 col punteggio di 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3, dopo 3 ore e 41 minuti di gioco. Nella prossima partita, il torinese se la vedrà con l'ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe. Quanto a Berrettini, si è arreso al danese per 6-7, 6-2, 3-6, 6-7, in tre ore e 26 minuti. per Rune ci sarà ora la sfida col serbo Miomir Kecmanovic, vincente sul polacco Hubert Hurckacz.