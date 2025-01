Australian Open: qualificazioni donne, Errani al secondo turno

Proseguono le sfide delle qualificazioni femminili per l'Australian Open 2025. Nella notte italiana esordio positivo per la veterana Sara Errani, Eliminata invece Nuria Brancaccio. Errani (107 della classigfica Wta), è alla 17ma partecipazione complessiva all'Australian Open (di cui dodici in tabellone principale a Melbourne Park dove vanta i quarti nel 2012). L'anno scorso ha raggiunto, allo US Open, le 50 presenze in main draw in singolare negli Slam. Tra le azzurre solo Francesca Schiavone (70), Silvia Farina (53), Roberta Vinci (52) ne hanno giocati di più. Il suo percorso a Melbourne è iniziato con una vittoria in rimonta su Alina Korneeva, numero 1 del mondo junior nel 2023 quando vinse Australian Open e Roland Garros under 18. Prossima avversaria per lei un'altra giovanissima, la ceca Brenda Fruhvirtova (sorella minore di Linda), n.197 del ranking (ma è già stata n.87 ad agosto dello scorso anno), cn il punteggio di 2-6 6-3 6-3. La teen-ager di Praga ha vinto in tre set l'unico precedente, disputato al primo turno delle qualificazioni del WTA di Guadalajara nel 2022. Nuria Brancaccio (183), tornata per la seconda volta a Melbourne Park dopo la sconfitta al primo turno delle qualificazioni nel 2024, è uscita anche stavolta al primo turno, eliminata in tre set (2-6 6-3 4-6) dalla tedesca Tamara Korpatsch, che in carriera ha raggiunto il best ranking di numero 71 nel 2023 e il secondo turno in main draw in tutti gli Slam.