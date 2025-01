Australian Open: problemi addominali, Osaka si ritira contro Bencic

La due volte campionessa dell'Australian Open Naomi Osaka si è ritrata a causa di uno stiramento addominale dopo aver perso il set di apertura del suo incontro di terzo turno contro la svizzera Belinda Bencic. "Da quando ero adolescente almeno una volta all'anno, mi capita uno stiramento addominale. Per me è un problema legato al servizio", ha detto Osaka, spiegando che si è infortunata anche in un torneo a Pechino, dove si è ritirata da un incontro contro Coco Gauff il 1° ottobre. "Purtroppo, è continuato fino all'inizio di questa stagione", ha aggiunto. Questa era la prima apparizione di Osaka al terzo turno in un torneo major dal 2022. E' stata ai margini del circuito nelle ultime stagioni a causa di pause per motivi di salute mentale, poi è stata fuori dal tour perché incinta. Sua figlia, Shai, è nata a luglio 2023.