Australian Open: numero 1 Sabalenka agli ottavi di finale

In una partita dove ha perso tutti e quattro i primi turni di battuta, Aryna Sabalenka ha comunque chiuso in due set strappando il pass per gli ottavi dell'Australian Open, primo Slam della stagione (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 26enne di Minsk, regina del ranking mondiale e bi-campionessa in carica a Melbourne, ha prevalso in una prova di forza imponendosi per 7-6(5), 6-4 sulla danese Clara Tauson, n.42 WTA.