Australian Open: Fritz dona montepremi per soccorsi Los Angeles

Lo statunitense Taylor Fritz donerà il premio di 82mila dollari ottenuto col passaggio del primo turno dell'Open d'Australia per aiutare coloro che sono stati colpiti degli incendi di Los Angeles. Il n.4 al mondo lo ha anunciato parlando dopo la vittoria sul cileno Cristian Garin (6-2, 6-1, 6-0) che lo ha promosso al terzo turno, dove affronterà il francese Gael Monfils. "Donerò il mio montepremi del primo turno ai fondi di soccorso per gli incendi di Los Angeles - ha affermato il tennista -. E' semplicemente folle quello che è successo ed è il minimo che io possa far. Sono nato a San Diego e a Los Angeles ho vissuto per molto tempo. Incoraggio chiunque altro possa donare ad aiutare perché molte persone ne hanno davvero bisogno". Molti altri tennisti, tra cui Coco Gauff, Madison Keys e Jessica Pegula, hanno espresso sconcerto per quanto avvenuto nella metropoli e hanno elogiato i vigili del fuoco per i loro sforzi. Keys, ex residente della zona di LA, ha donato 20.000 dollari al dipartimento dei vigili del fuoco della città.