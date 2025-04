Atp Montecarlo, Fognini in tabellone con una wild card

Per un ligure come lui, a prescindere, il Principato è quasi casa. Figurarsi addirittura se sulla terra rossa di uno dei circoli più suggestivi al mondo è arrivato il titolo più prestigioso di un'intera carriera. Gli organizzatori del Rolex Monte-Carlo Masters (terzo Masters 1000 della stagione) lo sanno, e come sempre non hanno dimenticato Fabio Fognini: pochi minuti fa, il sito del torneo hanno annunciato ufficialmente le ultime tre wild card, riservate a lui, campione nel 2019 e oggi n. 99 ATP, al campione dell'edizione 2014 Stan Wawrinka (n. 161) e al tennista di casa Valentin Vacherot (n. 259). Tre inviti che vanno ad aggiungersi a quello già annunciato diverse settimane fa per il francese Richard Gasquet (n. 148), in quella che sarà la sua ultima stagione sul circuito ATP. Fognini, che sei anni fa batté anche l'otto volte campione Rafael Nadal in semifinale, si aggiungerà a un tabellone che già conta cinque italiani: Lorenzo Musetti (n. 16), Matteo Berrettini (n. 27), Lorenzo Sonego (n. 38), Matteo Arnaldi (n. 39) e Flavio Cobolli (n. 45).