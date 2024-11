ATP FINALS: ZVEREV 'LAVORO PER RAGGIUNGERE SINNER E ALCARAZ'

"Voglio migliorare alcune cose per la prossima stagione. Voglio sviluppare ulteriormente il mio gioco in modo da poter competere con Jannik e Carlos. Semplicemente. Sono loro i due punti di riferimento in questo momento. Sono loro che vincono i Grand Slam. Voglio far parte di quel gruppo. So che miglioreranno, quindi devo tenere il passo". Lo ha detto Alexander Zverev, numero 2 del ranking mondiale, dopo il match vinto in due set contro Casper Ruud alle Atp Finals di Torino. "Contro Ruud penso di aver giocato molto, molto bene nei momenti importanti. In particolare nel tie-break. Sono soddisfatto di questo. E' stato un match di altissimo livello. Non ricordo che Casper abbia mai servito in questo modo" ha aggiunto. In merito al futuro delle Atp Finals ha detto sorridendo: "So cosa succederà dal 2026 in poi ma non lo dirò. Non sarò io la fonte, non questa volta. Non dirò altro".