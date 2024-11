ATP FINALS: WESLEY KOOLHOF ANNUNCIA IL RITIRO DAL CIRCUITO

L'olandese Wesley Koolhof ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. Lo ha fatto al termine della terza sfida delle Atp Finals, dove giocava in doppio in coppia con il croato Nikola Mektic (sono stati eliminati dopo la sconfitta con Heliovaara/Patten). Ex numero 1 al mondo in doppio, Koolhof in carriera ha vinto anche il torneo di Wimbledon e le Atp Finals. Giocatore di grande personalità, anche nell'ultima partita della sua carriera ha messo in campo grande grinta, arrivando anche a distruggere una racchetta nel finale del match: "Mi ha tradito l'emozione" ha detto.