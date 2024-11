ATP FINALS, UN MURO VERDE PER FAR BENE ALL'AMBIENTE

Dopo avere iniziato lo scorso anno con l'installazione di tettoie verdi in quattro fermate dell'autobus e una donazione alla Città per cinquanta nuovi alberi piantati vicino all'Inalpi Arena, prosegue anche quest'anno il Torino Green Project, l'iniziativa di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni promossa da Nitto per le Nitto Atp Finals, in collaborazione con Atp, Fitp e Comune. Per questa edizione, spiega Luca Villa, general manager area Emea di Nitto, "è stato installato al Fan Village il Green Wall, un giardino verticale che al termine del torneo, sarà poi trasferito in città'. La sede futura non è ancora stata definita ma probabilmente sarà vicino a una scuola. Il Torino Green Project viene inoltre portato avanti con attività di sponsorizzazione grazie a donazioni con aste di beneficenza e con il supporto alle azioni di sostenibilità dell'Atp, ad esempio attraverso la fornitura dei tovaglioli per l'evento totalmente biodegradabili. "L'approccio alla sostenibilità - sottolinea Villa - è il nostro focus che portiamo avanti con un modello di business unico per un impatto zero in tutta la filiera produttiva". Rientra in questa azione il concetto di una fabbrica a emissioni negative con il recupero e riutilizzo dell'anidride carbonica emessa nei siti di produzione per generare nuove materie prime chimiche