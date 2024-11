ATP FINALS, LO RUSSO: "PER RINNOVO CE LA GIOCHIAMO FINO IN FONDO"

"Le Atp Finals tornano per il quarto anno consecutivo nella nostra città, riempiendola di entusiasmo e di orgoglio, con un italiano, Jannik Sinner, e noi lavoriamo da tanti mesi per fare in modo che Atp possa assegnare l'evento nuovamente a Torino per i prossimi cinque anni. E ce la giochiamo fino in fondo". A dirlo, alla conferenza stampa di presentazione al grattacielo Intesa Sanpaolo, è stato il sindaco Stefano Lo Russo. "È una partita molto complessa e ha tanti concorrenti nel mondo - ricorda -. Noi siamo convinti di avere fatto tutto il massimo e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ce la giochiamo fino in fondo e penso e spero che questo impegno possa venire apprezzato, come lo è dai tennisti e da tutti coloro che sono venuti a Torino per vedere come abbiamo organizzato l'evento. La capacità che abbiamo dimostrato - conclude - penso sia un fattore competitivo molto rilevante". "La Regione crede e investe in questo evento - aggiunge l'assessore Andrea Tronzano- Torino e il Piemonte sono pronte".