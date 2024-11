TENNIS, ATP FINALS: HELIOVAARA-PATTEN VINCONO ANCORA NEL DOPPIO

Per ora sono la rivelazione del torneo di doppio dell'Atp Finals di Torino: il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten (numero 7 del ranking mondiale) hanno ottenuto il secondo successo consecutivo che li lancia verso le semifinali del torneo. Hanno sconfitto in due set molto combattuti gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson (numero 5 Atp). Il punteggio finale è stato 7-6 (3), 7-5. Purcell ha terminato il match con un problema alla caviglia sinistra che ha richiesto anche l'intervento del fisioterapista in campo.