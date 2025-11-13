Atp Finals, Fritz: "Ho giocato bene le prime due partite, oggi sono arrabbiato"

"Penso di aver giocato molto bene le prime due partite. Oggi non è stato il mio momento migliore. Credo che molte delle difficoltà che ho avuto siano legate al modo in cui Demon colpisce le palla. Oggi è probabilmente la partita di cui non sono particolarmente contento, penso di aver giocato bene nelle altre due partite, di aver risposto molto bene. Ci sono aspetti positivi da considerare. Ovviamente in questo momento mi sento piuttosto arrabbiato". Lo ha detto Taylor Fritz in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Alex De Minaur nella terza giornata del gruppo Jimmy Connors delle Atp Finals che lo ha escluso dalle semifinali. "Come va il ginocchio? Non è come la fine della scorsa partita, non sarebbe giusto usarlo come scusa oggi - ha proseguito lo statunitense - Non è andata così male. A volte quando riesco ad avere un giorno libero o di allenamento leggero non è così male. Non è stato questo il problema oggi".