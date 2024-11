ATP FINALS, CHIARELLI: "TORINO NE HA 'DIRITTO' PER ALTRI 2 ANNI"

Torino "ha il 'diritto' di avere ancora per almeno due anni le Atp finals".- Lo ha detto, nella sesta Commissione consiliare della Regione Piemonte, presieduta da Paola Antonetto, l'assessore Marina Chiarelli, durante la seduta dedicata ai programmi di lavoro in materia di cultura, sport e politiche giovanili. "Abbiamo dalla nostra di non aver goduto appieno di questi 5 anni, (dal 2021 al 2025, ndr) - ha spiegato Chiarelli - considerato che un paio sono stati completamente persi per il Covid, dal punto di vista turistico. Abbiamo quindi il 'diritto' ad avere garantita la permanenza su questo territorio delle Atp Finals per altri 2 anni per compensare quelli persi. Contiamo comunque di riuscire ad avere un altro quinquennio". Sempre in merito all'assegnazione delle Atp Finals dopo il 2025, l'assessore ha aggiunto che "la concorrenza interregionale e internazionale è molto forte. La Regione Piemonte e la Città di Torino si sono messe a disposizione per garantire non soltanto la compartecipazione economica ma un'adeguata accoglienza. In questi 5 anni abbiamo dimostrato di essere una Regione e una città capaci di gestire e promuovere un evento come questo".